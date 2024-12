Das ist die neue steirische Landesregierung - ohne Drexler

Am Dienstagvormittag wurde die neue steirische Landesregierung präsentiert.

Am Dienstagvormittag stellte sich die neue steirische Landesregierung offiziell vor. In der morgigen konstituierenden Sitzung des Landtags soll die Regierung bereits gewählt werden. Die Ressort-Aufteilung der Landesrätinnen und Landesräte ist wie folgt:

© APA/ERWIN SCHERIAU ×

Für die FPÖ:

FPÖ-Chef Mario Kunasek wird Landeshauptmann und zuständig für Volkskultur, Katastrophenschutz und Landesverteidigung sowie Sport, Tourismus und Personal sein.

Stefan Hermann, er war bisher Vize-Klubchef der FPÖ, wird Landesrat für Bildung, Jugend, Regionalentwicklung und einen Teil der Gemeinden. Letztere Zuständigkeit wird er sich mit Manuela Khom teilen.

Hannes Amesbauer, zuletzt FPÖ-Nationalratsabgeordneter, wird Landesrat für Soziales, Asyl und Migration, Umwelt, Natur- und Tierschutz sowie Raumordnung.

Die einzige Frau im FPÖ-Regierungsteam, Claudia Holzer, wird Landesrätin für Infrastruktur, also Verkehr, Landeshochbau, ländlicher Wegebau und Technik. Sie war bisher in der Privatwirtschaft tätig.

© APA/ERWIN SCHERIAU ×

Für die ÖVP:

Manuela Khom, sie ist seit gestern neue ÖVP-Chefin, wird Landeshauptmann-Stellvertreterin. Ihre Zuständigkeit: Gemeinden, Regionen, Europa, Internationales und Gesellschaft.

Barbara Eibinger-Miedl wird Wirtschafts-Landesrätin bleiben. Außerdem wird sie für Wissenschaft, Arbeit und Finanzen verantwortlich sein.

Agrar-Landesrätin wird Simone Schmiedtbauer bleiben. Zusätzlich wird ihr Ressort für den Wohnbau und Energie sowie Wasser- und Ressourcenwirtschaft und das Veterinärwesen verantwortlich sein.

Auch Karlheinz Kornhäusl war bereits in der bisherigen Landesregierung. Er wird Gesundheits-Landesrat bleiben. Außerdem bekommt er noch die Agenden Kultur übertragen.

Auch einige Programmpunkte wurden bereits bei der Präsentation der neuen Landesregierung genannt. Bereits am Donnerstag soll Mario Kunasek von Bundespräsident Alexander Van der Bellen angelobt werden. Noch am selben Tag soll auch die erste Regierungssitzung stattfinden. Denn: "Es ist keine Zeit zu verlieren", so Kunasek bei der Präsentation.