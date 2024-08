Gewessler: 90 % bekommen Klimabonus heuer direkt aufs Konto

Das Klimaministerium will diesmal den Klimabonus an 90 % der Bezugsberechtigten direkt überweisen - der Rest bekommt wieder Gutscheine.

Der Klimabonus wird am September wieder an alle Anspruchsberechtigten in Österreich ausbezahlt – Klimaministerin Leonore Gewessler kann jeweils zwischen 145 und 290 Euro auszahlen. Laut Klimaministerium werden heuer bereits 90 % der Anspruchsberechtigten das Geld direkt aufs Konto erhalten – das sei ein Rekord, hieß es am Donnerstag. Alle anderen bekommen wie gehabt Sodexo-Gutscheine per Post. Der Sockelbetrag des Klimabonus liegt im Jahr 2024 bei 145 Euro. Inklusive des Regionalausgleichs betragen die Auszahlungsstufen damit 145, 195, 245 und 290 Euro.

Laut Ministerium habe man " Bündel an Maßnahmen umgesetzt: "Dazu zählen: umfassende Informationsmaterialien für alle BürgerInnen mit einer Anleitung zur Aktualisierung der Kontodaten, neu angebundene Datenlieferanten, um zusätzliche, verlässliche Kontodaten zu generieren, wie heuer erstmals über die Bundesbesoldung. Zusätzlich hat das Finanzministerium in FinanzOnline eine Verbesserung vorgenommen. Nun ist es einfacher und unkompliziert, die eigenen Kontodaten zu bestätigen oder gegebenenfalls zu aktualisieren."

Für den Klimabonus 2024 sind in Summe 8.688.437 Menschen anspruchsberechtigt - davon werden 7.841.515 Menschen ihren Klimabonus direkt auf ihr Konto bekommen. Das sind um 6 Prozent mehr als im Jahr der Einführung des Klimabonus 2022. Damals wurde an rund 7,41 Millionen Menschen direkt überwiesen. Die Zustellung des Klimabonus per Post ist im Herbst für 846.922 Menschen geplant. Das sind rund 400.000 Gutscheinbriefe bzw. rund 30 Prozent weniger Postzustellungen als noch im Jahr der Einführung des Klimabonus 2022.

Gewessler zeigt sich erfreut: "„Die Auszahlung des Klimabonus ist eines der größten Digitalisierungsprojekte des Landes. Über 7,8 Millionen BürgerInnen bekommen ihren Klimabonus im Herbst innerhalb von wenigen Tagen direkt auf ihr Konto überwiesen – ohne dass sie etwas dafür tun müssen."