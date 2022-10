Klima-Bonus: Sogar Finanzminister bekam Sodexo-Gutscheine

Pleiten, Pech und Pannen machen beim 500-Euro-Bonus vor niemandem halt - nicht einmal vor dem Finanzminister.

Rund um die Auszahlung der Einmalzahlung kam es immer wieder zu groben Fehlern, ÖSTERREICH berichtete. Zuletzt ärgerten sich viele darüber, trotz einem aktuellen Finanz-Online-Konto den Bonus als Sodexo-Gutschein von der Post abholen zu müssen.

Bonus ohne Minister-Bonus

Die Freude an den 500 Euro dürfte sich wohl auch für Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) in Grenzen gehalten haben: Für ihn gabs laut "trend" keinen Minister-Bonus – sondern ebenfalls einen Sodexo-Gutschein per Post, wie für die Normalsterblichen. Aus dem Finanzministerium wird sogar scherzhaft gemutmaßt, dass es sich bei der Gutschein-Aktion um Kalkül von Leonore Gewesslers Klimaministerium handelt.