Koalitions-Krach wegen Sanktionen

Sanktionen gegen Russland aufweichen? Da sind die Grünen vehement dagegen.

Wien. Die Debatte über ein Aufweichen der Sanktionen gegen Russland – ausgelöst durch ÖVP-Landespolitiker – sorgt für Ungemach in der Koalition. Die außenpolitische Sprecherin der Grünen, Ewa Ernst-Dziedzic, äußerte gegenüber ÖSTERREICH scharfe Kritik in Richtung des Koalitionspartners: „Ein nationales Infragestellen der Sanktionen bedroht die europäische Einigkeit und unterstützt Putins Spaltungsstrategie“, so die Grüne.

Den ÖVP­lern, die die Sanktionen in Frage stellen sagt sie: „Der Wunsch zu einer Situation vor dem brutalen Überfall auf die Ukraine, zurückzukehren, ist aus wirtschaftlichen Gründen nachvollziehbar, aber realpolitisch reines Wunschdenken.“ Der Bezug von Gas sei auch jetzt nicht sanktioniert. Trotzdem wisse niemand, ob bzw. wie viel Gas im Winter kommen werde. Dass die Sanktionen wirken, daran lässt Ernst-Dziedzic keinen Zweifel: „Während die russische Wirtschaft von Februar bis Juni um 6,5 % geschrumpft ist, sind die Zahlen in der EU deutlich im Plus.“

Angestoßen hatte die Debatte der oö. Landeshauptmann Thomas Stelzer, der die Sanktionen „überdenken“ wollte.