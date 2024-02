Konkretes Datum: Minister nennt erstmals Wahltermin

Bisher hielten sich die Regierungsparteien über einen möglichen Wahltermin für die Nationalratswahl zurück. Jetzt könnte Landwirtschaftsminister Totschnig den Termin jedoch verraten haben.

Hat sich Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig (ÖVP) hier verplappert? In der ORF-Sendung Hohes Haus sagte Totschnig, er wolle "bis zur Wahl am 29. September" noch eine Einigung mit den Grünen beim Tierschutzgesetz erzielen. Ist es nun also offiziell, dass im Herbst, konkret am 29. September, die Nationalratswahl stattfindet?

Seitens der ÖVP erklärt man, der Plan sei weiterhin, im Herbst zu wählen. Minister Totschnig habe das bei seiner Aussage auch so gemeint. Fix ist der Termin somit noch nicht. Das genaue Datum müsste sowieso erst noch im Hauptausschuss des Parlaments beschlossen werden.