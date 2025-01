Kurzzeit-Kanzler Schallenberg pendelt zwischen zwei Büros

Um 11 Uhr wird Außenminister Alexander Schallenberg auch mit den Aufgaben eines Bundeskanzlers betraut.

Die beiden Herren kennen sich gut. Es wird also ein schneller und routinierter Staatsakt - quasi von Alexander zu Alexander. Bundespräsident Van der Bellen wird Außenminister Schallenberg um 11 Uhr mit der "Fortführung der Verwaltung des Bundeskanzleramtes und mit dem Vorsitz in der einstweiligen Bundesregierung" betrauen, wie es im Amtsdeutsch so schön heißt. Der bisherige Kanzler Karl Nehammer tritt ja zurück - als ÖVP-Chef ist er schon am vergangenen Sonntag abgelöst worden.

Schallenberg tanzt jetzt auf zwei Hochzeiten

Für Schallenberg bedeutet das, dass er jetzt auf zwei Hochzeiten tanzen muss - als Kanzler und als Außenminister. Das wird im Alltag durchaus nicht ohne Aufwand abgehen: Wie oe24 erfuhr, hat der Diplomat jetzt zwei Büros, sein bisheriges im Außenministerium am Minoritenplatz sowie das ihm schon bekannte Kreisky-Zimmer am Ballhausplatz. Schallenberg wird mit seinen zwei engsten Mitarbeiterinnen pendeln - seiner Kabinettschefin und seiner Pressesprecherin. Dienstauto wird er das keins brauchen, die beiden Büros liegen nicht einmal einen Steinwurf voneinander entfernt - Schallenberg braucht einfach den Minoritenplatz überqueren. Und das Kanzleramt kennt er von seiner Kurzzeit-Kanzlerschaft im Jahr 2021 sowieso gut.