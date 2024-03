Minister-Duo besichtigt Gewaltschutz-Ausbildung der Polizei

Lokalaugenschein von Edtstadler und Karner.

Gewaltschutz sei eine der sensibelsten Herausforderungen in der polizeilichen Arbeit, stellte Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) am Dienstag anlässlich eines Lokalaugenscheins bei der Ausbildung junger Polizisten in Traiskirchen fest. Verfassungsministerin Edtstadler (ÖVP) sah vor allem im Bereich der steigenden Jugendkriminalität einen Handlungsbedarf.

Beide Ressortchefs waren sich einig, dass die Polizeiausbildung im Gewaltschutz jedenfalls ein Vorzeigemodell sei. Die enge Zusammenarbeit mit den Gewaltschutzzentren sei wichtig, um die Sichtweise der Opfer und die Gründe für Gewalt umfassend begreifen zu können, betonte Karner.

Arbeitsgruppe gegen Jugendkriminalität

Zum Bereich Jugendkriminalität verwies Edtstadler im Bildungszentrum der Polizei auch auf die jüngst eingerichtete Arbeitsgruppe, um über die Rolle und Verantwortung der Eltern, die Schieflage zwischen Delikten gegen Leib und Leben und Vermögensdelikten sowie über die Herabsetzung der Strafmündigkeit zu diskutieren.

In Niederösterreich sind Angaben vom Dienstag zufolge derzeit 455 Polizistinnen und Polizisten in Grundausbildung, 280 von ihnen in Traiskirchen. Gewaltschutz gemeinsam mit dem Gewaltschutzzentrum bilde einen zentralen Bestandteil. Das Thema werde fächerübergreifend behandelt, aber auch im Rahmen einer 24 Unterrichtseinheiten umfassenden modularen Ausbildung.