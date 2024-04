Minister-Duo gab beim Opernball 64.316 Euro aus

Insgesamt ließ sich die Regierung den Opernball 82.630 Euro kosten. Drei Viertel davon entfiel auf zwei Minister, die in ihren Ranglogen auch Staatsgäste empfangen haben.

Der Wiener Opernball ist ein weltberühmtes Ereignis, bringt Österreich super Publicity im Ausland und ist jedes Jahr ein kulturelles Highlight. Nur - er kostet halt viel Geld. Wie viel der Steuerzahler im Jahr 2024 für den Opernball-Besuch der Regierung gezahlt hat, zeigt oe24 in dieser Übersicht.

82.630 Euro für Opernball-Besuch der Regierung

Am Opernall haben Kanzler Nehammer und die Minister Edtstadler, Raab, Kocher und Schallenberg persönlich teilgenommen. Finanzminister Magnus Brunner und Vizekanzler Werner Kogler entsendeten Vertreter.

Auflistung der Kosten ohne die zwei Ranglogen

Hier die Auflistung der Kosten ohne die Ranglogen von Kocher und Schallenberg:

Kogler: 770 Euro (Staatssekretärin Andrea Mayer)

Edtstadler: 2.477,78 Euro + 410 Euro für Unterbringung von Gast

Nehammer: 6.132 Euro für Bewirtung und Eintrittskarten

4.600 Euro für Staatsgast Kaja Kallas + 5 Personen

791,89 Euro für Leih- und Transportkosten

Brunner: 385 Euro (Vertreter von BMF, nicht er selbst)

Summe: 18.314,45 Euro

Kocher und Schallenberg gaben beim Opernball 64.316 Euro aus

Arbeits- und Wirtschaftsminister Martin Kocher gab beim Opernball für seine Rangloge 24.500 Euro aus. Dazu kamen 2.750 Euro für Bewirtungskosten in der Loge und 3.080 Euro für die Karten, darunter seine kosovarische Amtskollegin Rozeta Hajdari. Insgesamt: 30.330 Euro.

Außenminister Alexander Schallenberg gab beim Opernball für seine Rangloge 24.500 Euro aus. Dazu kamen 4.386 Euro für Speis und Trank. Die 8 Karten zu je 385 Euro summierten sich auf 3.080 Euro. Zwei Ehrenkaften waren kostenlos. Die Hotelunterbringung belief sich auf 2.020 Euro. Insgesamt: 33.986 Euro.

Finanzminister Brunner gab im Vorjahr 45.785 Euro aus

Der Opernball-Besuch von Finanzminister Magnus Brunner im Jahr 2023 kostete 45.785 Euro. Heuer hat er nicht teilgenommen am Ball der Bälle.

"Höhepunkt der Ballsaison"

In einer Anfragebeantwortung erklärt das Außenministerium die besondere Bedeutung des Opernballs: "Der Opernball ist nicht nur Höhepunkt der Wiener Ballsaison, sondern auch wichtiger Treffpunkt Österreichs für Politik, Kultur und Wirtschaft aus dem In- und Ausland. Die besondere Bedeutung dieses Balles in kultureller, wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Hinsicht wird seit Anbeginn dadurch anerkannt, dass der Herr Bundespräsident den Ehrenschutz und die österreichische Bundesregierung das Ehrenpräsidium übernimmt."

"Hochrangige Gäste aus dem In- und Ausland werten diese weltweit bekannte Veranstaltung zusätzlich auf und machen diesen Ball zu einem unverzichtbaren Wirtschaftsfaktor für Österreich. Die gemeinsame Teilnahme mit meinen Gästen, den Außenministerinnen aus Finnland und Belgien, hat die Gelegenheit geboten, einerseits die ausgezeichneten bilateralen Beziehungen zwischen Österreich und Finnland bzw. Österreich und Belgien weiter zu vertiefen sowie andererseits eine Vielzahl an Gesprächen mit hochrangigen Akteuren aus den Bereichen Politik, Kultur und Wirtschaft zu führen."