Ministerium schreibt 350 zusätzliche FH-Studienplätze aus

Das Bildungsministerium hat 350 zusätzliche Plätze an Österreichs Fachhochschulen ausgeschrieben.

Basis dafür ist der neue Entwicklungs- und Finanzierungsplan, der insgesamt 1.050 neue, bundesfinanzierte Plätze in den "Zukunftsbereichen" Technik und Ingenieurswissenschaften sowie Informatik vorsieht. Die Ausschreibung läuft bis Ende November. Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP) sprach am Donnerstag in einer Pressekonferenz von einer "Investition in die Zukunft".

Laut Polaschek sind die Fachhochschulen auch in der Bekämpfung des Fachkräftemangels von besonderer Bedeutung. Daher sei das FH-Budget 2024 um 95,8 Mio. Euro aufgestockt worden. Die nunmehrige Ausschreibung weiterer 350 bundesfinanzierter Plätze für Studienanfängerinnen und -anfänger ist die zweite Etappe beim Ausbau der Fachhochschulen. Die ersten 350 Plätze wurden bereits für das begonnene Studienjahr vergeben.

Gefördert werden Studienplätze in bestehenden Studiengängen sowie "innovative neue" Angebote, "die auf den Erwerb von Kompetenzen zur Bewältigung der digitalen und ökologischen Transformation ausgerichtet sind". Gemeint sind sogenannte MINT-Studienplätze in den Bereichen Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Aber auch interdisziplinäre Studien sollen berücksichtigt werden, die einen Technikanteil von mindestens 25 Prozent des Curriculums aufweisen können.

Basis für die Bewertung der im Rahmen der Ausschreibung eingereichten Vorhaben ist der FH-Plan. Gesichtspunkte sind dabei nachhaltige Entwicklung und Finanzierung, Arbeitsmarktorientierung sowie Qualität und Innovation.