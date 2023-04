Nehammer: Mit Riesenjet am Weg zur Afrikastrategie

Heute besuchte der Kanzler Angola, heute geht es weiter nach Ghana. Alleine die Anreise dürfte 170.000€ gekostet haben.

Wien. Fernab von der Wahlschlappe seiner ÖVP in Salzburg und ständigem Koalitionskrach mit den Grünen weilt Bundeskanzler Karl Nehammer in Afrika: Gestern begann die viertägige Tour in Angola, wo ein Treffen mit dem Präsidenten anstand.

Riesenjet. Während sich viele Polit-Beobachter fragen, wie sinnvoll die Staatsreise nach Angola, Ghana und Ägypten ist, sorgt vor allem die Hin- und Rückreise für Aufregung: Dafür wurde eine Boeing 737-800 gechartert. Der Luxus-Jet hat Platz für über 160 Passagiere.

Schätzung: Anreise alleine kostet 170.000€

Wie viel das Kanzleramt dafür ausgibt, will man auf ÖSTERREICH-Nachfrage nicht beantworten. Laut Schätzungen liegen Richtwerte bei rund 21.000 Euro pro Stunde. Damit würde alleine die Anreise rund 170.000 Euro kosten.

Strategie. Ziel der Reise ist eine neue Afrika-Strategie: Auf diplomatischer und wirtschaftlicher Ebene will man enger mit einigen afrikanischen Staaten zusammenarbeiten.