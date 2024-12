Neue Inflationswelle droht: Handels-Chefs appellieren an Nehammer

Die Handels-Chefs warnen vor einer neuen Inflationswelle.

In einem offenen Brief wandten sich die CEOs des österreichischen Handels an Kanzler Karl Nehammer (ÖVP). Denn mit Ende des Jahres fallen einige Entlastungen und Zuschüsse für den Energiesektor weg. Ab 2025 sei etwa eine Erneuerbaren-Förderpauschale pro Zählpunkt zu leisten, welche in den vergangenen Jahren ausgesetzt bzw. aus dem Bundesbudget finanziert wurde.

Außerdem sei auch ein Erneuerbaren-Förderbeitrag zu leisten, der ebenfalls zuletzt ausgesetzt war. Auch die Elektrizitätsabgabe werde künftig wieder in voller Höhe schlagend. Weitere Punkte seien etwa die Erdgasabgabe und die Netzkosten.

Da die Energiekosten einen wesentlichen Anteil im Handel darstellen, werde das zu höheren Einkaufspreisen führen, warnt man im Brief. "Die gestiegenen Kosten werden an die Kund:innen weitergegeben werden müssen", heißt es ausdrücklich. Daher ersuche man den Kanzler, hier einzugreifen.