Parlament beschließt erstes "weibliches" Gesetz

Mit den Stimmen von ÖVP und Grünen soll heute im Justizausschuss das erste nur in weiblicher Form abgefasst Bundesgesetz beschlossen werden.

Die Aufregung war groß im August: Justizministerin Alma Zadic (Grüne) hatte das Gesetz für die sogenannte "Flexible Kapitalgesellschaft" („Gesellschaftsrechts-Änderungsgesetz 2023, GesRÄG 2023") in rein weiblicher Form abgefasst. Verfassungsministerin Karoline Edstadler war eine der ÖVP-Politikerinnen, die da noch eine Änderung verlangten - allein: Die ÖVP hatte in der Koalitionskoordinierung bereits zugestimmt. Auch der Verfassungsdienst musste zugeben, dass das weibliche Gesetz grundsätzlich so gilt wie die männliche Form - auch wenn er die sogenannte "Paarform" (z. B. Gesellschafter/Gesellschafterin) präferiert hätte.

Nun, das Gesetz wird - wenn noch noch etwas Unvorhergesehenes passiert - am Donnerstagnachmittag im Justizausschuss des Nationalrates beschlossen. Die ÖVP gab allerdings dazu (noch) keine Stellungnahme ab, Es gibt aber eine Regierungsvorlage und es ist bisher kein Abänderungsantrag bekannt. Gegen 15 Uhr sollte das erste weibliche Gesetz fix sein. Endgültig beschlossen soll es dann im Dezember-Plenum werden.

Die flexible Kapitalgesellschaft bietet wesentliche Vorteile für Jungunternehmer und -innen. Neben einfacherer und günstigerer Gründung, können nun auch Mitarbeiterinnen leichter an der Gesellschaft beteiligt werden.