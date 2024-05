Teamchef Rangnick beim Kanzler: 1:1 beim "Wuzeln"

ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick ist seit seinem Nein zu einem Wechsel nach München der Star in Österreich. Am Donnerstag machte er dem Kanzler seine Aufwartung.

Es war einer der positiven Termine eines Kanzler-Daseins, mit Karl Nehammer hätten am Donnerstag wohl viele Fußball-Fans getauscht: Nehammer empfing Österreichs Teamchef Ralf Rangnick im Bundeskanzleramt - und das im Vorfeld der Europameisterschaft. Thema war neben der bevorstehenden EM natürlich auch das Nationalstadion, das Nehammer in seinem „Österreichplan“ vorgeschlagen hatte. Eine Idee, für die er laut Kanzlerbüro beim ÖFB-Teamchef durchaus Unterstützung gefunden habe. In der nächsten Regierungsperiode würden in enger Abstimmung mit dem ÖFB die Pläne für ein neues Nationalstadion konkretisiert.

Teamchef Ralf Rangnick mit Kanzler Karl Nehammer im Bundeskanzleramt. © BKA ×

Nachdem der Bundeskanzler den Teamchef durch das geschichtsträchtige Gebäude geführt hat, durfte ein Match am „Wuzler“ nicht fehlen. Das respektable Ergebnis nach der zweiten Hälfte: 1:1.