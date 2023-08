''Ungeheuerliche Entgleisung!'' Nächste ÖVP-Attacke auf Kogler

Der Klubobmann der niederösterreichischen Volkspartei, Jochen Danninger, schießt gegen Werner Kogler nach dessen ORF-Sommergespräch am Montagabend.

„Der ‚Präfaschistoid’-Sager ist nach wie vor eine ungeheuerliche Entgleisung von Werner Kogler.", wettert der Klubobmann gegen Grünen-Chef Werner Kogler. Zur Erinnerung: Kogler bezeichnete vor rund einem Monat die Aussagen der niederösterreichischen Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitners zu "normal denkenden" Menschen als "brandgefährlich und präfaschistoid".

Am Mittwochabend bekräftige er diese Ausdrucksweise im ORF-Sommergespräch. "Ich habe drauf hingewiesen, dass so eine Herangehensweise und so eine Sprachverwendung dazu führt, dass diese vergleichbar ist mit Zeiten, die wir schon hatten", so Kogler im Interview, das von Susanne Schnabl geführt wurde. Allerdings: "Ich glaube überhaupt nicht, dass die Frau Landeshauptfrau das so meint."

© APA/HELMUT FOHRINGER ×

Jochen Danninger, Klubchef der niederösterreichischen Volkspartei

Anstatt andere zu belehren, wie sie sich zu auszudrücken hätten, wäre es viel wichtiger, "dass Werner Kogler und die Grünen endlich ihren Beitrag für härtere Strafen für Klimakleber und die seit Weihnachten 2022 versprochenen Wirtschaftshilfen leisten", so Danninger. "Wir lassen uns nicht in unserem Einsatz für die schweigende Mitte der Gesellschaft in diesem Land beirren."