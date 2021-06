Reise-Ansturm: Mega-Schlangen vor Zugschaltern

Das Sommer-Wetter sorgt an Fronleichnam auch an Bahnhöfen für regen Reiseverkehr.

Am Feiertag zieht es viele übers Wochenende in den Urlaub. Am Hauptbahnhof sieht man überall Menschen mit Reisekoffern, der Bahnhof und die umliegenden U-Bahnen sind stark überfüllt. Vor Ticket-Schaltern kommt es teils zu riesigen Schlangen.

Auch auf Österreichs Autobahnen herrscht ein starker Ausflugsverkehr

Zu Mittag berichtete der ÖAMTC von diversen Staus auf Autobahnen.

In Oberösterreich waren sehr viele Richtung Seengebiet unterwegs, es kommt zu Verzögerungen und Staus. Auch auf der Brenner Autobahn stauten sich Kurzurlauber.

Wiener treibt es in den Süden

Auch auf Süd Autobahn (A2) Richtung Süden zwischen der Wiener Stadtgrenze und Wiener Neudorf und zwischen Baden und Kottingbrunn ging es zeitweise nur sehr schleppend voran.