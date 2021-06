Rendi-Wagner setzt auf Konjukturpaket

Am Samstag treten 642 rote Delegierte zur Wiederwahl der SPÖ-Chefin zusammen.

Wien. In der Messe Wien, in einer mehr als zwei Fußballfelder großen Halle, berät am Samstag das Who is who der Sozial­demokratie über die Er­höhung des Arbeitslosengeldes auf 70 %, eine geförderte freiwillige Viertagewoche, die Abschaffung der Mehrwertsteuer auf Mieten und ein „Konjunkturpaket historischen Ausmaßes“, um kleinen und mittleren Betriebe nach dem langen Corona-Lockdown zu helfen.

Zuversicht. Parteichefin Pamela Joy Rendi-Wagner stellt sich ihrer Wiederwahl mit Zuversicht. Aus ihrem Umfeld heißt es, sie sei „die positive Kraft der Veränderung im Gegensatz zur ­Bundesregierung“. Rendis „lösungsorientierte und sachliche Politik“ kämen gut an.

In den Umfragen legte die Partei zuletzt zu. Neben der Chefin werden auch ihre sechs Stellvertreter gewählt.