Rückendeckung für Nehammer im ÖVP-Vorstand

Nach dem Ausstieg der Neos aus den Koalitionsverhandlungen hat sich ÖVP-Chef Karl Nehammer Rückendeckung im ÖVP-Vorstand geben lassen.

Ob die ÖVP allerdings einen weiteren Verhandlungsversuch mit der SPÖ startet, blieb allerdings offen. Besprochen wurde ein solches Szenario allerdings laut oe24-Infos beim Gespräch in der Hofburg mit Bundespräsident Alexander Van der Bellen sehr wohl – allerdings wollten sowohl Nehammer als auch SPÖ-Chef Andreas Babler vor weiteren Verhandlungen in ihre Gremien gehen. Nehammer hat das gemacht – Babler sitzt zur Stunde noch in seinem Präsidium – an dem unplanmäßig übrigens auch der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig teilnimmt.