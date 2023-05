Salzburg: Haslauer will Schnöll als Nachfolger

Landeshauptmann möchte aber Periode durchdienen

Salzburgs Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) hat klar gemacht, dass er Wirtschaftslandesrat Stefan Schnöll als Nachfolger haben will: "Ja, das sehe ich so und das ist auch meine Absicht", meinte er am Samstag in der Ö1-Reihe "Im Journal zu Gast". Sowohl in diesem Interview als auch in einem mit den "Salzburger Nachrichten" betont Haslauer jedoch, dass dies auch Sache der Gremien sei.

Schnöll gilt seit langem als Kronprinz Haslauers. Bei der Regierungsbildung wurden ihm wichtige Agenden wie Wirtschaft, Tourismus und Kultur zugeteilt. Ein wenig warten wird er allerdings müssen, blieb Haslauer doch dabei, dass er noch die ganze Periode durchdienen will. Irgendwann werde aber die Zeit für einen Generationenwechsel gekommen sein.