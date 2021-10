Schallenberg: Sein Kanzler-Plan

Der neue Kanzler will sofort Nägel mit Köpfen machen. Seine Gratwanderung.

Wien. Die Menschen würden erwarten, dass „gearbeitet und nicht gestritten wird“, sagte am Montag Alexander Schallenberg in seiner ersten Rede als Bundeskanzler. Kurz danach, um 14.15 Uhr, startete er bereits in eine Sitzung im Kanzleramt mit seinem Team.

Beratung über Kurs in der Regierung und mit Grün

Diplomatie. Der neue Bundeskanzler weiß, dass in seinem Regierungsteam das Vertrauen untereinander schwer erschüttert ist. Dieses will er zunächst wieder aufbauen. Kein leichtes Unterfangen. Er setzt dabei auf Diplomatie.

Priorität 1: Pandemie und Impfquote managen

3G. Der 52-jährige Neo-Regierungschef möchte rasch 3G am Arbeitsplatz umsetzen und die Impfquote steigern. Zudem will er sich für eine gerechte Verteilung der Impfstoffe auch international einsetzen.

Priorität 2: Steuerreform und Schuldenabbau

Rollenaufteilung. Schallenberg will seine Minister viel stärker vorkommen lassen. Dabei soll naturgemäß Finanzminister Gernot Blümel, der am Mittwoch seine Budgetrede hält, im Zentrum der „Entlastungspolitik“ stehen. Dazu soll er nun verstärkt – gemäß ÖVP-Linie – auf Schuldenabbau drängen.

Priorität 3: Harte Asyl- und Migrationspolitik

Inneres. Wer glaubt, dass Schallenberg die Grünen in Sachen Migrations- und Asylpolitik schonen könnte, dürfte enttäuscht werden. Die Minister Karl Nehammer und Karoline Edt­stadler werden verstärkt diese Themen trommeln und eine vielleicht noch härtere Linie einnehmen.

Priorität 4: Imagepolitur am internationalen Parkett