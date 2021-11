Bundeskanzler Schallenberg spricht Klartext: "Lockdown für Ungeimpfte ist unvermeidbar"

Bei einem Treffen mit Vorarlbergs Landeshauptmann Wallner betont Bundeskanzler Alexander Schallenberg, dass die Corona-Situation in Österreich dramatisch sei. Das Land habe eine "beschämend niedrige Impfquote“, ein Lockdown für Ungeimpfte steht laut Stufenplan unmittelbar bevor. Der Kanzler betonte aber erneut, dass ein solcher Lockdown nicht für bereits Geimpfte gelten soll.

Die Mehrheit der Menschen, die bereits geimpft ist, dürfe nicht in Geiselhaft der Minderheit genommen werden, so der Kanzler. Schallenberg verwies auch, dass sich viele Österreicher nicht mehr impfen lassen würden, wenn sie trotzdem wieder in den Lockdown gehen müssten.

Schallenberg machte auch klar, dass „wir auf ein Weihnachten mit 2-G zusteuern“ werden. Ungeimpfte dürfen damit weiter nicht ins Kino, Restaurant oder Stadion.

Weitere Infos folgen