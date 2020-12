Schicken Sie uns Ihre Fragen an Bundeskanzler Kurz

Sie wollten den Kanzler schon immer etwas fragen? Jetzt haben Sie die Chance dazu. Einfach E-Mail mit der Frage schicken und die Antwort auf oe24.TV sehen.

Das Coronavirus hat Österreich weiterhin fest im Griff. Zwar sollen jetzt nach dem Lockdown zumindest wieder der Handel und die Schulen unter neuen Bedingungen öffnen können, allerdings sind viele gerade im Hinblick auf das Weihnachtsfest angespannt und kennen sich im Corona-Regel-Chaos entweder gar nicht mehr aus oder können gewisse Maßnahmen selbst nicht nachvollziehen.

Am Mittwoch um 21 Uhr ist daher Bundeskanzler Sebastian Kurz bei Fellner! LIVE auf oe24.TV zu Gast und stellt sich Ihren Fragen. Was wollten Sie vom Kanzler schon immer wissen? Welche Maßnahmen gehen für Sie zu weit oder sind für Sie vielleicht sogar zu locker? Wie kämpfen Sie sich durch die Coronakrise?

Lassen Sie es den ÖVP-Chef wissen. Schicken Sie uns ihre Fragen mit Ihrem Namen, Ihrem Wohnort und dem Betreff "Fragen an Kanzler Kurz" an redaktion@oe24.at und hören Sie dann die Antwort am Abend auf oe24.TV.