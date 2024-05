Schillings frühere Freundin deaktiviert Social-Media-Account

In der Causa Lena Schilling gibt es nun eine Wende: Die frühere Freundin der Grünen-Politikerin Veronika Bohrn Mena hat jetzt ihren X-Account deaktiviert. Ihr Ehemann Sebastian Bohrn Mena erklärt in einem Tweet, warum sie das gemacht hat.

Knalleffekt in der Causa Schilling: Nachdem die grüne EU-Spitzenkandidatin Lena Schilling Gerüchte über ein ihr befreundetes Ehepaar, Veronika und Sebastian Bohrn Mena, verbreitet hatte – sie soll gesagt haben, dass Sebastian Bohrn Mena seine Frau geschlagen habe – kam es zur öffentlichen Auseinandersetzung. Die Grünen-Politikerin sowie das Aktivisten Ehepaar Bohrn Mena sollen viel Hass abbekommen haben. Jetzt zieht Veronika Bohrn Mena offenbar die Notbremse und deaktivierte ihren X-Account, wie ihr Ehemann berichtet.

Darum deaktivierte Veronika Bohrn Mena ihren X-Account

Wie manche vielleicht bemerkt haben, hat meine wunderbare Frau Veronika ihren Account deaktiviert. Sie kann gerade nicht mehr. Und das macht mich so wütend. Sie hat einen einzigen Fehler: Mich. Sie hat das Pech mit einem Latino verheiratet zu sein, der laut und impulsiv ist und… — Sebastian Bohrn Mena (@sbohrnmena) May 24, 2024

In einem langen Tweet, erklärt Sebastian Bohrn Mena, warum seine Ehefrau ihren X-Account deaktiviert hat. "Wie manche vielleicht bemerkt haben, hat meine wunderbare Frau Veronika ihren Account deaktiviert. Sie kann gerade nicht mehr", beginnt er seine Erklärung. Veronika Bohrn Mena habe sich einer "einzigen Journalistin anvertraut, die sie um Rat gebeten hat und die ihr Vertrauen missbraucht hat", so ihr Ehemann. Bohrn Mena weiter: "Sie wurde bei einer Pressekonferenz geoutet und muss seither in allen Formaten, die irgendwie zur Verfügung stehen, einer völlig falschen und schädlichen Erzählung der Täterin entgegentreten, wonach eine Freundin sich um sie 'gesorgt' hätte. Nur deswegen ist sie in der Öffentlichkeit. Und das wird ihr jetzt auch noch vorgeworfen?"

Sebastian Bohrn Mena schreibt via X: "Ja, reden wir über Medienethik und darüber, wie viel Unrecht Lena Schilling angetan wird. Aber reden wir bitte auch darüber, wie meine Frau, das wahre Opfer hier, zur Zielscheibe gemacht und systematisch von einer Regierungspartei und ihren bereitwilligen Erfüllungsgehilfen fertig gemacht wird."