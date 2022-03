Schul-Chaos: Tausende Lehrer krank

Die Corona-Lage an den heimischen Schulen führt zu katastrophalen Zuständen.

Österreich. Neben dem Gesundheitsbereich leidet vor allem das Schulwesen unter riesigen Corona-Clustern. Spätestens seit dem Masken-Aus am Sitzplatz für die Schüler schnellen die Neuinfek­tionen nach oben. Der gesamtösterreichische Anstieg des Infektionsgeschehens wirkt zusätzlich verheerend auf die Lage.

Tausende Lehrer fallen in ganz Österreich aus

Ausfälle. Mit den steigenden Neuinfektionen wird auch das Lehrpersonal immer knapper: „Die Lehrer erkranken reihenweise und fallen aus, viele Klassen sind nur noch spärlich mit Schülern besetzt“, zeigt sich die Vorsitzende der Österreichischen Lehrer-Initiative (ÖLI) Claudia Astner besorgt. Zu Recht, wie ein ÖSTERREICH-Rundruf bei den zuständigen Behörden zeigt: Tausende Lehrer fallen wegen Quarantäne und Krankenständen aus.

Länder. 635 Kärntner Lehrer fielen am Freitag aus, auch in Tirol waren 899 im Krankenstand, 681 in Quarantäne. Oberösterreich kommt mit dem Zählen nicht mehr nach: Wie die Behörde gegenüber ÖSTERREICH erklärte, ist das System wegen der zahlreichen Corona-Fälle zusammengebrochen.

Auch Wien hatte mit der Datenlage zu kämpfen, dort war zuletzt schon jeder zehnte Lehrer in der Hauptstadt ausgefallen.

Zustände. Die Lehrer sind frustriert. „Uns reicht’s!“, wehren sich ÖLI-Vertreter. Sie fordern Bildungsminister Martin Polaschek auf, sofort neue Maßnahmen anzuordnen, um die Lehrer „effektiv zu schützen“.