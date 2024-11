Sebastian Kurz postet Geburtstags-Video mit seinem Sohn

Sebastian Kurz hält sein Privatleben die meiste Zeit auch privat. Jetzt hat er zum Geburtstag seines Sohnes ein süßes Video veröffentlicht.

Drei Jahre ist der kleine Bub vom jüngsten Altkanzler der Zweiten Republik, Sebastian Kurz, - und das feiern die beiden. Kurz zeigt ein ganz süßes Video mit seinem Sohn und gibt dabei seltene Einblicke in sein Privatleben.

Auf Instagram schreibt er dazu: "From baby steps to bold moves—Happy 3rd birthday! Watching you grow is pure joy."





Der Ex-Kanzler zeigt sich gerührt. Die Freude seines Lebens ist es, seinen kleinen Sohn aufwachsen zu sehen. Auf dem Video springt der Kleine auf einem Weihnachtsmarkt in die Arme des Papas. Kurz ist sein Familienglück anzusehen. Er strahlt über das ganze Gesicht und hält seinen kleinen Bub in den Armen.