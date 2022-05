Skandal um Energie-Gutschein: Geld kommt erst 2023

Statt Entlastung brachte der Gutschein vorerst nur Pro­bleme– bei der Abwicklung.

Wien. Seit einigen Tagen bekommt die heimische Bevölkerung Post von Finanzminister Magnus Brunner – der Energiekostenausgleich von 150 Euro kommt als Gutschein damit nach Hause geliefert.

Überraschung. An vier Millionen heimische Haushalte wurde der Kostenausgleich bereits verschickt – für viele kommt allerdings statt Entlastung schon jetzt das böse Erwachen: Denn statt „Geld sofort“ müssen fast 40 Prozent der Betroffenen nun ein Jahr warten.

Erst bei Jahresrechnung, Probleme bei Abwicklung

Frist. Sie haben ihre Strom-Jahresabrechnung nämlich zwischen Jänner und Mai, müssen sich nun also lange gedulden, bevor sie die Gutschrift in Anspruch nehmen können. In der Zwischenzeit machen die aktuell explodierenden Energiepreise aber für viele das Leben nicht mehr leistbar.

Probleme. Wer seinen Gutschein schon jetzt einlösen wollte, stieß zuletzt auf technische Probleme: Auf der Webseite hatte sich ein Programmierfehler eingeschlichen. Auch rund um die Abwicklung herrscht Chaos: Die Daten müssen von mehreren Seiten geprüft werden. Wer dabei Pech oder Probleme hat, muss ebenfalls wieder bis nächste Jahr warten.