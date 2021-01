So erfuhr Jan Böhmermann vom Ibiza-Video

Julian H. spricht in einem Interview über ein geheimes Treffen in Köln.

Der deutsche Satiriker Jan Böhmermann sorgte bereits vor der Veröffentlichung des Ibiza-Videos für Staunen, als er in einer Videobotschaft bei der "Romy"-Verleihung sagte: „Während Sie jetzt gerade die Gala genießen, Sekt trinken, feine Schnittchen essen, und charmant versuchen, Gernot Blümel nicht spüren zu lassen, wie sehr Sie ihn verachten (...) hänge ich gerade ziemlich zugekokst und Red-Bull-betankt mit ein paar FPÖ-Geschäftsfreunden in einer russischen Oligarchenvilla auf Ibiza herum - und verhandle darüber, ob und wie ich die Kronen Zeitung übernehmen kann und die Meinungsmache in Österreich an mich reißen kann."

Treffen in Köln

Der Organisator des Ibiza-Videos Julian H. hat sich dazu nun erstmals per Interview zu Wort gemeldet. Gegenüber der "Süddeutschen Zeitung" und dem "Spiegel" berichtet der Drahtzieher von einem Treffen mit Böhmermann in Köln. „Über Umwege habe ich Böhmermann zutragen lassen: Das gibt es ein Video, das wird veröffentlicht werden von internationalen Medien. Es kann aber nur veröffentlicht werden, wenn eine Quelle abgesichert wird. Es gab ein Treffen mit Böhmermann in Köln.“

Böhermann habe dann dort aber gesagt, nichts mit dem Video zu tun haben zu wollen. „Ein paar Tage später wachte ich auf– zur Berichterstattung über die seltsamen Andeutungen von Böhmermann. Ich bin explodiert. Ich war überzeugt, dass eine Veröffentlichung nun zwingen ist, auch zu meinem Schutz“, berichtet Julian H.