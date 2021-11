Am Sonntag wird "2G-Lockdown" zwischen Regierung und Ländern beschlossen.

Noch nie hat es innerhalb eines Tages so viele Corona-Neuansteckungen gegeben wie am Samstag. Das Gesundheits- und Innenministerium meldeten mehr als 13.000 - exakt 13.152 - Neuinfektionen. Das liegt weit über dem Schnitt der vergangenen Tage mit 10.395 Fälle. Explodiert ist auch die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner, die nun auf über 800, nämlich auf 814,6 angestiegen ist. Auch 48 neue Covid-19-Tote sind zu beklagen.

Lockdown-Gipfel

Jetzt zieht die Regierung in allerletzter Sekunde eine Teil-Notbremse. Am Sonntag soll ein "Lockdown für Ungeimpfte" zwischen Regierung und Ländern beschlossen werden.

Um 10 Uhr trifft die Bundesregierung im Bundeskanzleramt virtuell mit den Landeshauptleuten zusammen, um über aktuelle Coronamaßnahmen zu beraten.

Im Anschluss an die Gespräche, voraussichtlich um 12.30 Uhr werden Kanzler Schallenberg und Gesundheitsminister Mückstein das Ergebnis verkünden.

Um 18 Uhr wird der Hauptausschuss des Nationalrats die Ausgangsbeschränkungen dann beschließen.

Lockdown für ganz Österreich

Nicht nur in Oberösterreich und Salzburg, sondern in ganz Österreich sollen ab Montag erweiterte 2G-Regelungen -auch im Handel -sowie Ausgangsbeschränkungen für Ungeimpfte kommen.

Nachdem die Spitalssituation in Salzburg und Oberösterreich bereits am Kippen ist und das Infektionsgeschehen von Bundesland zu Bundesland überspringt, werden Bundeskanzler Alexander Schallenberg und Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein am Sonntag mit den Landeshauptleuten beraten. Am Freitag einigten sie sich mit den zwei Haupt-Krisengebieten Oberösterreich und Salzburg bereits auf den Lockdown für Ungeimpfte.

Nachtgastro und Events

Neben dem Teil-Lockdown für Ungeimpfte könnten wie in OÖ auch Nachtklubs und Events für alle zugesperrt werden. Zumindest in jenen Bundesländern, außer Wien, wo die PCR-Tests für 2G plus nicht ausreichen würden.

Außerdem kündigte Mückstein gestern endlich eine Impfpflicht im Gesundheitsbereich an.