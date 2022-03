So süß ist das Pendler-Zuckerl

Pendler sind die Gewinner des Entlastungspakets – es winkt ordentlich Geld.

Wien. Auch zur Mitte der Woche verebbt die Kritik am Teuerungspaket der Regierung nicht – vor allem SPÖ und FPÖ forderten eine noch größere Entlastung als „Gegengift“ zu den hohen Energie-Kosten. Nun, das gilt nicht für die Pendler – Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) hat für sie ein 400 Millionen Euro schweres Zuckerl parat – und das ist süß.

Das ­Fi­nanzministerium übermittelte ÖSTERREICH einige Beispiele: Eine Familie (gemeinsames Einkommen 5.000 Euro brutto), die Anrecht auf das große Pendlerpauschale hat (also aufs Auto angewiesen ist), kann heuer und im nächsten Jahr immerhin 1.577 Euro lukrieren. Das kleine Pauschale (hier ist eine ­Öffi-Be­nüt­­zung zumutbar) steigt in diesem Fall um 1.221 Euro.

Spannend: Von 400 Mio. fließen 265 in die ÖVP-regierten Länder Nieder- und Oberösterreich sowie in die Steiermark. Am meisten bekommt im Schnitt übrigens ein steirischer Pendler (448 Euro), gefolgt von Burgenländern (402) und NÖ (301).

Heute Gipfel. Ob das die Sozialpartner besänftigt? Heute sind ÖGB, Wirtschaft und Industrie jedenfalls ins Kanzleramt geladen. Sie fordern ja unisono ein viel größeres Ausgleichspaket …

(gü)