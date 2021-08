So viel kostet das 1-2-3-Ticket

Das KlimaTicket wird am 26. Oktober starten. Schon ab dem 1. Oktober 2021 beginnt der Vorverkauf.

Der bevölkerungsreiche Osten ist beim Start nicht dabei. Mehr als 40 Verhandlungsrunden mit VOR hat es bereits gegeben. "Wir sind leider immer noch nicht fertig", sagte Gewessler. Ziel bleibe, bis zum Nationalfeiertag auch mit dem Verkehrsverbund eine Einigung zu erzielen. Diesbezüglich gab sich Gewessler "sehr zuversichtlich".

Wie viel wird das Klimaticket kosten?

Das KlimaTicket kostet in der österreichweiten Variante 1.095 Euro. Für alle unter 26 und für Senior:innen gibt es eine Ermäßigung auf 821 Euro. Zum Start wird es für das Klimaticket NOW natürlich auch eine Rabattaktion geben. Dann sind für alle, die gleich von Anfang an dabei sein wollen, die Tickets nochmals 15 Prozent vergünstig. Das bedeutet 949 Euro für das Vollpreisticket und 699 für die ermäßigte Variante. Diesen Rabatt gibt es unabhängig davon, ob der VOR zum Start mit an Bord ist, oder nicht.

Rechenbeispiele – mit KlimaTicket Now ohne VOR

Eine Pendlerin fährt mit dem Zug täglich von Bruck nach Graz in die Arbeit (Steiermark 6 Zonen), außerdem besucht sie zwei Mal pro Jahr ihren Sohn in Wien:

VORHER: 1.473€ Verbundjahreskarte + 163€ ÖBB + 12€ Wiener Linien = 1.648€

NACHHER: 949€ KTÖ mit Einführungsrabatt + 12€ Wiener Linien = 961€

Ersparnis: 687 Euro (zusätzlich dazu sind noch beliebig viele Fahrten in ganz Österreich möglich)

Eine Studentin aus Wien besucht ihre Familie in Imst einmal pro Monat, sie hat ihren Hauptwohnsitz in Wien und eine ÖBB Vorteilscard:

VORHER: 150€ Wiener Linien + 978€ ÖBB = 1.128€

NACHHER: 699€ KTÖ mit Einführungsrabatt + 150€ Wiener Linien = 849€

Ersparnis: 279 Euro (zusätzlich dazu sind noch beliebig viele Fahrten in ganz Österreich möglich)

Ein selbstständiger Grafiker aus Salzburg fährt aus beruflichen Gründen 4x im Jahr nach Wien und je 1x nach Innsbruck, Graz und Linz, er hat eine ÖBB Vorteilscard:

VORHER: 595€ Jahreskarte Salzburg + 423€ ÖBB + 40€ Stadtverkehre = 1.058€

NACHHER: 949€ KTÖ + 24€ Wiener Linien = 973€

Ersparnis: 85 Euro (zusätzlich dazu sind noch beliebig viele Fahrten in ganz Österreich möglich)

Eine Seniorin aus Linz macht mit ihren Freundinnen regelmäßig Ausflüge durch ganz Österreich, sie besitzt eine ÖBB-Österreichcard 2. Klasse und eine Jahreskarte Linz.

VORHER: 1.369€ ÖBB Österreichcard + 279€ Jahreskarte Linz = 1648€

NACHHER: 699€ KTÖ

Ersparnis: 949 Euro

Ein Pendler fährt täglich die Arbeitsstrecke St. Pölten-Wien, er besitzt eine VOR-Jahreskarte St. Pölten – Wien inkl. Kernzone:

VORHER: 1.716€ VOR

NACHHER: 949€ KTÖ + 365€ Jahreskarte Wiener Linien = 1.314€

Ersparnis: 402 Euro (zusätzlich dazu sind noch beliebig viele Fahrten in ganz Österreich möglich)