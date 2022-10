Sozialversicherung: Luxus-Pensionen um 344 Mio. Euro

Die Sozialversicherungen bleiben extrem teures Luxus-Pensionsparadies.

Wien. Es ist absurd: Seit mehr als 20 Jahren sind die Sonderpensionen in der Sozialversicherung an sich abgeschafft – doch Tausende Altfälle belasten die Kassen weiterhin. Laut Anfragebeantwortung an Neos-Mandatar Gerald Loacker kosten 17.768 Zusatzpensionen im vergangenen Jahr sage und schreibe 344,4 Millionen Euro, die aus SV-Beiträgen bezahlt werden.

Das funktioniert so: Pensionierte SV-Bedienstete erhalten eine Zuzahlung zur ASVG-Pension bis zu 80 % des Letztgehalts. Laut Anfragebeantwortung kommen somit 977 Personen auf eine Rente von 3.885 bis 7.770 Euro, 50 erhalten sogar noch mehr. Loacker zu ÖSTERREICH: „Obwohl abgeschafft, belasten uns diese Sonderpensionen bis zum Jahr 2050.“ Loacker wäre dafür, wenigstens bei all jenen, die noch nicht in Pension sind, kräftig zu kürzen.