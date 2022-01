SP-Studenten-Chefin legt mit Polizei-Beschimpfung nach

Die sozialistische Jugend fordert die Abschaffung der Polizei

Weiterhin gibt es große Aufregung um eine Forderung der sozialistischen Studenten. Die VSStÖ (Verband sozialistischer Student_innen) in Wien forderte in einem Instagram-Eintrag die Abschaffung der Polizei. Unter dem Hashtag "#abolishthepolice" (dt.: die Polizei abschaffen) und "#1312" (Anm. Code für 'A.C.A.B.' ('All cops are bastards')) wollen sie die Abschaffung der Institution. Die Studierendenorganisation schreibt: "So sind Rassismus, Sexismus, Klassissmus, Ableismus und viele andere diskriminierende Anschauungen integraler Bestandteil der Polizei. Diese Bestandteile können nicht 'wegreformiert' werden, die Polizei muss als Ganzes abgeschafft werden!"

SP-Studenten-Chefin legt nach

Die Kritik im Netz war enorm. nun legt Toma Khandour, die Spitzenkandidatin der VSStÖ in Wien, noch einmal nach. Auf Instagram schrieb die 22-Jährige: „Genau deswegen: acab! ('All cops are bastards).

© Instagram

ÖVP-Generalsekretärin: "Angriffe auf Exekutive absolut inakzeptabel"

ÖVP-Generalsekretärin Laura Sachslehner reagierte in einer Aussendung am Dienstag schockiert über die heute über Social Media verbreitete Forderung der SPÖ-Studentenorganisation VSStÖ, die Polizei abzuschaffen: "Diese Fantasien der sozialistischen Studentinnen und Studenten sind brandgefährlich für unser Land, unsere Gesellschaft und unsere Demokratie. Ich fordere die SPÖ-Bundesparteivorsitzende Pamela Rendi-Wagner auf, sich von den Aussagen ihrer Studentenorganisation zu distanzieren und die roten Jung-Genossinnen und -Genossen wieder zur Vernunft zu bringen. Als Volkspartei stehen wir klar hinter allen Polizistinnen und Polizisten, die tagtäglich für die Sicherheit der Menschen im Einsatz sind und damit maßgeblich zur hohen Lebensqualität in unserem Land beitragen."

"Was sollen sich die tausenden Polizistinnen und Polizisten denken, die seit Monaten bei Demonstrationen für die Sicherheit der Bevölkerung im Einsatz sind und ihre Gesundheit aufs Spiel setzen, wenn sie eine solch absurde Forderung hören und darüber hinaus noch pauschal verunglimpft werden? Als Dank für ihren Einsatz wird von Seiten der SPÖ-Studentenorganisation ihre Abschaffung gefordert. Dieser Angriff auf unsere Exekutive ist absolut inakzeptabel", so Sachslehner.