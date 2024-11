SPÖ-Bürgermeister fordert Koalition mit der FPÖ

In der ZIB2 rückt der erste rote Spitzenfunktionär offiziell aus und plädierte im ORF für eine Zweier-Koalition aus FPÖ und SPÖ.

Jetzt geht der erste SPÖ-Bürgermeister in die Offensive und fordert in der Steiermark die Koalition mit der FPÖ.

Nach der Wahlniederlage der SPÖ und der Mega-Schlappe für die ÖVP wollen die ersten Roten in eine Koalition mit den Freiheitlichen unter Führung von Mario Kunasek in der Steiermark.

Erst Haider, dann Kunasek

Nach Jörg Haider in Kärnten könnte Kunasek mit Hilfe der SPÖ so der zweite Landeshauptmann in der Zweiten Republik werden. Der Bürgermeister von Leoben, SPÖ-Mann Kurt Wallner, will regieren und das als Juniorpartner der FPÖ.

"Wir wollen dabei sein"

Wallner hält eine Koalition mit der FPÖ für die stabilste Variante. Für ihn ist es die bevorzugte Koalitionsvariante. "Wir wollen dabei sein", sagte Wallner im ORF. Der steirische SPÖ-Landeschef Anton Lang wollte in der ZIB2 nicht auftreten und sagte dem ORF ab.