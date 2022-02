SPÖ legt im Urlaubs-Streit mit Kanzler nach

SPÖ-Manager Christian Deutsch legt im Urlaubsstreit mit Kanzler Nehammer nach.

Oe24TV: Niederösterreichs Landeshauptfrau Mikl-Leitiner schrieb von „rotem Gsindl“. Was ­haben Sie sich gedacht, als Sie das gelesen haben?

Christian Deutsch: So spricht offensichtlich Frau Mikl-Leitner, wenn Kameras und Mikros abgedreht sind. Wenn eine Landeshauptfrau von rotem Gsindl spricht, dann zeigt das, wie herabwürdigend mit der SPÖ und den Wählern umgegangen wird.

oe24TV: Sie hat sich dafür entschuldigt, reicht das nicht?

Deutsch: Nein, die Entschuldigung war nur eine Trotzreaktion. Schließlich kommt hier ein Sittenverfall der ÖVP an die Oberfläche, da reicht eine Entschuldigung nicht. Es müsste dazu auch der amtierende ÖVP-Bundesobmann Stellung beziehen, wenn es in der ÖVP drunter und drüber geht. Offensichtlich steckt der lieber den Kopf in den Schnee.