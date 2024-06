Spott im Netz für Minister Kogler und Rauch: "Zu tief ins Glas geschaut?"

Gesundheitsminister Johannes Rauch und Vizekanzler Werner Kogler (beide Grüne) sorgten mit einem Instagram-Video vor dem Länderspiel gegen Serbien für Gelächter im Netz.

Die beiden österreichischen Politiker begrüßen in dem Video ihre Follower mit den Worten: "Hallo meine Fußballmäuse". Rauch und Kogler standen im Ernst-Happel-Stadion, um die österreichische Nationalmannschaft anzufeuern. "Wir sind hier im Ernst-Happel-Stadion beim Freundschaftsspiel gegen Serbien", erläuterte Kogler. Rauch fügte hinzu: "Und wie immer gilt, wenn der Sportminister (Kogler, Anm.) und der Gesundheitsminister gemeinsam im Stadion sind, dann geht was! Tatsächlich hat Österreich noch nie verloren, wenn wir beide gemeinsam im Stadion waren." Zum Abschluss des Videos sagte Kogler: "Er ist die Fußball-Maus" und zeigte dabei auf Rauch.

Im Netz hagelt es Spott für das Video

Das Video sorgte im Internet für zahlreiche Reaktionen, die überwiegend spöttisch ausfielen. Ein Nutzer kommentierte: " Die 2 Alten aus der Muppets Show, absolut lächerlich so aufzutreten...Peinlich....“ Ein weiterer Nutzer fügte hinzu: "Beide schon zu tief ins Glaserl geschaut". Ein anderer Kommentar lautete: " Was soll dieses "Gemurkse? Oder um in der Fußballsprache zu bleiben - jetzt habt ihr euch endgültig ins Abseits gestellt. Unwählbar."

Die Reaktionen auf das Video zeigen, wie schnell und gnadenlos das Netz auf unkonventionelle Auftritte von Politikern reagieren kann. Rauch und Kogler haben mit ihrem lockeren Stil zwar sicherlich Aufmerksamkeit erregt, doch ob diese im gewünschten Maße positiv ausfiel, bleibt fraglich.