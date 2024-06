Alle Parteichefs und -Chefinnen werfen sich diese Woche noch einmal in die Wahlschlacht. Alle? Der Kanzler fehlt beim ÖVP-Wahlkampfabschluss.

Finale am Freitag. Noch sind es sechs Tage bis zur EU-Wahl – die eine Spitzenkandidatin und vier Kandidaten der Parlamentsparteien sind die gesamte Woche im „Elefantenrunden-Stress“. Erst am Freitag steigen deshalb die letzten Wahlveranstaltungen – alle sind sie in Wien: