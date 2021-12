Stadion-Besuch nur noch für Dreifachgeimpfte

Events werden auf 2.000 beschränkt und auch das mit Auflagen.

Wien. Aufgrund einer drohenden Omikron-Welle, gab es auch für den Event-Bereich neue Corona-Auflagen. Am Mittwoch verkündete die Generaldirektorin für die Öffentliche Gesundheit, Katharina Reich, die an der Spitze des neuen Beratungsgremiums Gecko steht, die neuen Event-Einschränkungen. Die maximale Teilnehmerzahl bei Events wird auf 2.000 beschränkt und auch das mit Auflagen.

An Zusammentreffen ohne zugewiesene Sitzplätze sollen künftig nur noch 25 Personen teilnehmen können. Bei zugewiesenen Plätzen können 500 Personen zusammenkommen, wenn 2G gilt, 1.000 bei 2G plus Test und 2.000 bei Drittstich plus Test. Dazu wird Maske anzulegen sein.

Das sind die Regeln für Veranstaltungen