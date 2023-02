Land Steiermark übernimmt "Europeum" in Mariazell Ein Jahr nach seiner Eröffnung ist das Kongresszentrum "Europeum" in Mariazell ein Sanierungsfall. Offiziell war es die Wirtschaftskrise, die in der Anlaufphase Sand ins Getriebe brachte. Nun ist das Land Steiermark eingesprungen: Rot und Schwarz machten neuerlich 1,5 Mio. Euro locker, mit dem gerade ausgeschriebenen neuen Geschäftsführer will der neue 75-Prozent-Eigentümer Land ein straffes Fortführungskonzept umsetzen.