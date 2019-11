Polit-Beben in der Steiermark

Wien. Die Steiermark wählt zwar erst am 24. November, also in drei Wochen, trotzdem kündigt sich schon jetzt ein Polit-Beben der Sonderklasse an, wie die brandaktuelle ÖSTERREICH-Umfrage zeigt (Research Affairs, 400 Befragte, 26.–31. 10., maximale Schwankungsbreite 5 %).

© oe24 Wen wählen Sie? Wen wählen Sie?

Die ÖVP von Landeshauptmann Schützenhöfer legt demnach um gleich 7,5 % auf 36 % zu, damit käme die ÖVP fast wieder auf die alte Stärke von 2010. Schützenhöfer profitiert natürlich von dem Trend auf Bundesebene, erst am 29. September konnte ja die ÖVP in der Steiermark eindrucksvoll stärkste Partei werden.

SPÖ stürzt ab. Ganz anders die SPÖ mit ihrem Spitzenkandidaten Michael Schickhofer: Ihr droht heuer das zweite Debakel – und im Vergleich zu 2015 ein neuerlicher Absturz. Laut Umfrage fällt sie um acht Prozentpunkte auf 21 %. In weniger als zehn Jahren hätte sie damit mehr als 17 Prozentpunkte eingebüßt.

© oe24 Welche Koalition wollen Sie? Knappe Mehrheit für Türkis-Grün Welche Koalition wollen Sie? Knappe Mehrheit für Türkis-Grün

Der FPÖ geht es nicht viel besser: Auch sie verliert in der Umfrage, konkret ist es ein Minus von 5,8 Prozentpunkten. Mit 21 % läge sie damit mit der SPÖ ex aequo auf Platz 2. Allerdings: Die Umfrage wurde vor der Liederbuch-Affäre rund um den steirischen Nationalratsabgeordneten Wolfgang Zanger gemacht. Gut möglich, dass die FPÖ jetzt unter 20 % fällt, und die ÖVP noch höher steigt (siehe Seite 16). Die Neos werden mit 5 %(plus 2,4 %) stärker und voraussichtlich neu in den Landtag einziehen. Die KPÖ dürfte sich in ihrem besten Bundesland mit 4 % halten.

Doch von wem wollen die Steirer regiert werden? Hier spricht sich eine Mehrheit von 29 % für Türkis-Grün aus. Die geht sich aber nur aus, wenn die KPÖ den Einzug in den Landtag verfehlt.

Schützenhöfer: "Ich schließe keine Partei von vornherein aus"

© APA/HANS KLAUS TECHT

Interview mit dem ÖVP-Landeshauptmann.