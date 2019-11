In der Steiermark finden am heutigen Sonntag vorge­zogene Landtagswahlen statt.

Graz. Grünen-Chef Werner Kogler zog noch am Samstag Blumen verteilend durch die Grazer Innenstadt. Und auch die übrigen Bundesparteichefs – alle bis auf Pamela Rendi-Wagner (SPÖ), die von ihren Parteifreunden nicht erwünscht war – unterstützten den Wahlkampfabschluss ihrer Spitzenkandidaten.

Am heutigen Sonntag findet die vorgezogene Landtagswahl statt. Die ÖSTERREICH-Umfrage (Research ­Affairs, 400 Befragte, 8.–14.11.) zeigt: Die ÖVP liegt mit 35 % klar vorn. Der Abstand zur zweitplatzierten SPÖ von ­Michael Schickhofer, die auf 23 % kommt, ist enorm. Die FPÖ von Mario Kunasek stürzt, so wie die Roten, um mehr als 6 Prozentpunkte im Vergleich zur Landtagswahl 2015 ab und hält bei 20 %. Die Grünen verdoppeln sich in der letzten Umfrage vor der Wahl auf 13 %. Neos (5 %) und KPÖ (4 %) müssen um ein Grundmandat und damit um den Einzug zittern.

Der amtierende Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer (ÖVP) hält sich im oe24.TV-Interview (s. unten) in Sachen künftiger Koalitionspartner bedeckt: „Ich schließe niemanden aus. Ich habe mit allen eine gute Basis.“

Im Ergebnis von Sonntag fehlen 14 % der Stimmen

Das erste Wahllokal (im Bezirk Voitsberg) öffnet bereits um 6.30 Uhr, die letzten (in Graz) schließen um 16 Uhr.

Die ARGE Wahlen-Hochrechner geht davon aus, dass im Sonntagabend veröffentlichten Ergebnis noch 88.400 Briefwahl- und Wahlkarten-Stimmen fehlen werden – also 13,6 %der gültigen Stimmen erst am Montag ausgezählt werden.

KPÖ und Neos können somit noch hoffen, wenn sie im Sonntags-Ergebnis das Grundmandat knapp verpassen.

LH Schützenhöfer im oe24.TV-Interview:

»Schließe im Vorhinein als Partner niemanden aus«

oe24.TV: Sie waren 2015 Zweiter bei der Landtagswahl. Wie konnten Sie Franz Voves so bezirzen, dass er Ihnen den Landeschef-Sessel geschenkt hat?



Hermann Schützenhöfer: Ich wollte, dass Franz Voves zumindest eine halbe Periode macht. Er hat sich dann anders entschieden. Aber wir haben gut zusammengearbeitet und viel erreicht, was etwa die Gemeindezusammenlegung und die Abschaffung des Proporzes angeht. Wir haben auch mit seinem Nachfolger Michael Schickhofer bei der Gesundheitsreform sehr gut zusammengearbeitet. Unsere Hand bleibt ausgestreckt.

oe24.TV: Warum war die Vorverlegung der Wahl dann überhaupt notwendig?



Schützenhöfer: Ich habe gespürt, dass die Leute vom Wahlkampf genug haben. Manche Parteien waren ja schon im Wahlkampfmodus. Ich wollte es kurz machen, damit wir rasch wieder für die Steirer arbeiten können. Denn wirtschaftlich ziehen Gewitterwolken auf. Wir sind keine Insel der Seligen. Wenn es in Deutschland kracht, spürt man das auch in der Steiermark. In so einer Zeit ist es gut, Stabilität und Stärke zu haben.

oe24.TV: Mit wem möchten Sie nach der Wahl arbeiten?



Schützenhöfer: Wir müssen zuerst als Erste durchs Ziel, dann können wir sondieren. Ich schließe im Vorhinein niemanden aus und bevorzuge auch niemanden. Das wäre vermessen. Wir ­haben mit der SPÖ gut ge­arbeitet. Ich habe auch mit den Spitzenkandidaten der FPÖ und den Grünen eine ­akzeptable Gesprächsbasis.

oe24.TV: Was ist Ihr Wunschziel für die Wahl am Sonntag?

Schützenhöfer: Ich kandidiere auf Liste 2 und es wäre natürlich schön, wenn wir dann die Liste 1 werden.