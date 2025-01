Stocker holt zwei Neuzugänge ins ÖVP-Verhandlerteam

Die ÖVP hat ihr Verhandlerteam für eine Koalition mit der FPÖ beisammen.

Nach dem Platzen der Dreierkoalition-Gespräche und Karl Nehammers Abgang als Parteiobmann musste die Volkspartei schließlich personell durchmischen. Mit Christian Stocker führt nun Nehammers Nachfolger das Team an, Neuzugänge sind Bauernbund-Präsident Georg Strasser und Neo-Generalsekretär Alexander Pröll. Verabschiedet hat sich Karoline Edtstadler, die Salzburger Landeshauptfrau werden soll.

Christian Stocker

Mit dem Abgang Nehammers, der an seinem Nein zu einer Koalition mit Herbert Kickl festgehalten hat, ist der bisherige Generalsekretär Christian Stocker an die ÖVP-Spitze aufgestiegen und führt das Verhandlungsteam nunmehr an. Seine Kür zum geschäftsführenden Parteiobmann auf bisher unbestimmte Zeit war dann allerdings doch etwas überraschend, hatte sich doch auch Stocker im Vorfeld gegen eine Regierungszusammenarbeit mit Kickl ausgesprochen. Für seine Partei stellt der bullige 64-jährige Jurist jedenfalls einen Ruhepol dar, der jedwede Angriffe von sich abprallen lassen kann.

Stocker kommt aus der niederösterreichischen Volkspartei und ist seit 2019 Nationalratsabgeordneter. Zuvor war er viele Jahre in der Kommunalpolitik, vorerst bleibt er auch Vizebürgermeister in Wiener Neustadt. Der neue ÖVP-Obmann zählte zudem zum engsten Umfeld Nehammers. Dieser hatte ihn bei der Kür zum Generalsekretär als "Wunschkandidaten" bezeichnet, der die Partei und ihre Strukturen "in- und auswendig" kenne und in den Landes- und Teilorganisationen "bestens vernetzt" sei. Auch managte Stocker den Wahlkampf für die Nationalratswahl.

August Wöginger

August Wöginger, der seit 2002 im Hohen Haus sitzt, ist geschäftsführender Klubobmann und somit Verbindungsmann zur Nationalratsfraktion. Der 50-Jährige, der aus Oberösterreich stammt und auch das Amt des ÖAAB-Obmanns bekleidet, wurde nach der Nationalratswahl 2017 unter Sebastian Kurz zum Klubobmann bestellt. Er gilt so wie Stocker als bestens vernetzt in der Partei und in den Länderorganisationen. Bemerkenswert ist, dass sowohl in den gescheiterten Verhandlungen für eine Dreierkoalition als auch in jenen mit der FPÖ im ÖVP-Verhandlungsteam weder ein Landeshauptmann noch eine Landeshauptfrau zu finden ist.

Alexander Pröll

Mit Stockers Aufstieg zum ÖVP-Obmann kam auch Alexander Pröll zu neuen Würden. Er ist nunmehr Generalsekretär der Partei und als solcher auch einer der Neuen im Verhandlungsteam. Der Sohn des ehemaligen Vizekanzlers Josef Pröll und Großneffe von Niederösterreichs Ex-Landeshauptmann Erwin Pröll hat ein Wirtschaftsrecht-Studium an der Wirtschaftsuniversität (WU) mit dem Master abgeschlossen. Er war bereits in den Kabinetten von Sebastian Kurz und Karl Nehammer tätig. Ab 2021 war der 34-jährige Wiener ÖVP-Bundesgeschäftsführer, als solcher meldete er sich in der Öffentlichkeit kaum zu Wort.

Harald Mahrer

Weiter im engsten Verhandlungsteam bleibt Wirtschaftskammerpräsident und Wirtschaftsbund-Chef Harald Mahrer. 2017 war er nach dem Rücktritt von Vizekanzler Reinhold Mitterlehner (ÖVP) kurzzeitig Wirtschaftsminister, zuvor Staatssekretär. Schon in den geplatzten schwarz-rot-pinken Verhandlungen vertrat der 51-jährige Wiener den Wirtschaftsflügel der ÖVP und wandte sich auch öffentlich vehement gegen die SPÖ-Forderung von neuen Reichensteuern.

Georg Strasser

Mit Georg Strasser sind die Bauern nun prominent im ÖVP-Team vertreten. Der 53-Jährige Landwirt aus Niederösterreich studierte an der Universität für Bodenkultur in Wien Lebensmittel- und Biotechnologie. Seine politische Karriere startete er 2005 als Kammerrat der Bezirksbauernkammer Melk, von 2009 bis 2017 war er Bürgermeister in Nöchling (Bezirk Melk). Seit 2013 ist er Nationalratsabgeordneter, seit 2017 Bauernbund-Präsident.

Claudia Plakolm

Aus der oberösterreichischen ÖVP kommt Claudia Plakom, die Staatssekretärin sowie Obfrau der Jungen ÖVP ist. 2017 war sie mit damals 22 Jahren jüngste Nationalratsabgeordnete. Die nunmehr 30-Jährige kandidierte bei der Nationalratswahl auf dem zweiten Platz hinter Nehammer und gilt als Nachwuchshoffnung und potenzielle Ministerkandidatin der Volkspartei. Als solche war sie auch im Verhandlungsteam für die Dreierkoalition vertreten. Genauso wie Susanne Fürst auf FPÖ-Seite ist sie dort nach dem Ausstieg Edtstadlers nun die einzige Frau.