Der ehemalige Vizekanzler arbeitet weiter an seiner Rückkehr in die Politik.

Wien. Das Team HC wird bei den anstehenden Oberösterreich-Wahlen im Herbst nicht antreten. Das bestätigte Generalsekretär Christian Höbart gegenüber ÖSTERREICH.

Fokus Bund. Derzeit werden Teams in allen Bundesländern aufgebaut. „Wir stellen uns jetzt für die Nationalratswahl auf, egal was passiert“, erklärte Höbart am Montag dazu.