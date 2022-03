Streit um Corona-Verschärfungen

Obwohl ein Corona-Rekord auf den anderen folgt, bleibt Regierung untätig.

Täglich grüßt das Corona-Murmeltier – und das auf beunruhigende Weise. Auch am Freitag hat die Zahl der Coronavirus-Neuinfektionen binnen 24 Stunden an der 50.000er-Marke gekratzt.



Zu allem Überfluss tobt schon wieder ein Streit über die Wiedereinführung strengerer Maßnahmen. Genau dieses Thema hatte am Donnerstagabend in der Sitzung der Corona-Ampelkommission zum Eklat geführt.



Die ganze Story lesen Sie HIER mit dem oe24plus-Abo. Jetzt anmelden!