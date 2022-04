Tanner will jedes Jahr 6,5 Milliarden

Das wird die Grünen ärgern: Tanner pocht auf eine Anhebung des Heeresbudgets.

Wien. Das hätte vor dem Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine keiner zu fordern gewagt: Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) nannte erstmals konkrete Budgetforderungen, konkret einen Anstieg von 0,6 % auf 1,5 % unserer Wirtschaftsleistung in fünf Jahren. Demnach würde das Heeresbudget dann von 2,5 auf 6,5 Milliarden steigen – ein Plus von 160 %.

Ansage an Grüne: Das Heer müsse seine Kernkompetenzen stärken und weiter ausbauen. „Konzepte gibt es genug, die sind vorhanden. Jetzt geht es darum, die auch umzusetzen“, so Tanner in Richtung der Grünen, die bei der Erhöhung des Budgets auf der Bremse stehen und „Konzepte“ einfordern. „Wir werden nichts kaufen, was wir nicht dringend benötigen.“

Die Einkaufliste ist lang: Zusätzliche Kampf- und Transport-Jets mittlere Transport-Hubschrauber sowie neue wirksame Luftabwehrsysteme stehen ganz oben. Außerdem: Drohnen sowie Panzerfahrzeuge – hier wurde in den letzten Jahrzehnten nicht mehr investiert.