Test-Offensive: Wien will Corona-Ampel auf Orange stellen

Lassen sich genug Wiener testen, könnte die Ampel bald Orange leuchten.

Eigentlich war es in der letzten Sitzung der Ampel-Kommission fast schon so weit: Noch bevor der harte Lockdown begann, hatte Wien am 22. Dezember in der „risikoadjustierten Bewertungstabelle" der Kommission als einziges Bundesland einen Wert unter 100 Punkten: Es waren 97,2.Damit hätte Wien – neben den Bezirken Mistelbach mit 96,0 Punkten und Hollabrunn mit 70,4 Punkten – schon vor Weihnachten erstmals die Bedingungen erfüllt, um von Rot auf Orange gestellt zu werden.