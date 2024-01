Tirols Alt-LH Platter "übernimmt" jetzt den Alpenzoo

Altlandeshauptmann folgt Altlandeshauptmann als Präsident nach

Wie einst im Land, so jetzt im Zoo. Zwei Altlandeshauptleute geben sich die Klinke in die Hand. Tirols früherer Landeschef Günther Platter (ÖVP) hat von seinem Vorgänger im Amt des Landeshauptmannes, Herwig van Staa (ÖVP), nun die Präsidentschaft des Innsbrucker Alpenzoos übernommen. Dies teilte der Zoo am Montag in einer Aussendung mit. Platter war vor wenigen Tagen einstimmig in einer außerordentlichen Präsidiumssitzung in diese ehrenamtliche Position gewählt worden.

Van Staa hatte sie zuvor 30 Jahre lang inne und trat nunmehr zurück. Unter der Ägide des früheren Innsbrucker Bürgermeisters und Landeshauptmannes (von 2002 bis 2008) sei der Zoo praktisch runderneuert worden, wurde dem Scheidenden Lob ausgesprochen. Herausragende Beispiele dafür seien das Aquarium, das Zoorestaurant, die Geieranlagen, die Steinbockanlage und das Weiherburgmuseum.

Platter war Van Staa im Jahr 2008 als Landeshauptmann gefolgt - und blieb bis 2022. Der 69-Jährige bekleidete in der Polit-Pension bisher vor allem Ehrenämter. Zuletzt wurde allerdings bekannt, dass er auch als Unternehmensberater durchstarten will.