Trainiert Claudia Plakolm hier für OIympia 2028?

Ein Instagram-Posting zeigt Claudia Plakolm beim sommerlichen Sporteln im Park mit einem wohl nicht ganz ernst gemeinten Kommentar.

Claudia Plakolm (29), ÖVP-Staatssekretärin für Digitalisierung, Jugend und Zivildienst, hat am Montagabend ein Instagram-Posting veröffentlicht, das sie lachend mit Schläger und Ball im Park zeigt. Klickt man besagtes Posting an, wird ein Video angezeigt mit der Überschrift: "Sad to announce that I didn't make it to the 2024 Olympics" - "Traurig verkünde ich, dass ich es nicht zu den Olympischen Spielen 2024 geschafft habe".

Intercrosse keine olympische Disziplin

Die Trendsportart, der Plakolm hier nachgeht, nennt sich "Intercrosse", der normalerweise fünf gegen fünf in viermal zwölf Minuten gespielt wird. Ziel ist es dabei, mehr Tore als das gegnerische Team zu erzielen. "Vielleicht wird‘s ja 2028 was" steht neben dem Posting geschrieben, gefolgt von zwei Smileys. Wer weiß - möglicherweise hat Plakolm ja wirklich Glück und Intercrosse wird 2028 noch eine olympische Disziplin!