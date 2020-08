Twitter-Fail: Hebein wirbt für leistbares Wohnen mit Russen-Baustelle

Ja, kann das denn wirklich Wien sein? Wie Twitter-User herausfanden: Nein. Die Wiener Vizebürgermeisterin sorgt für Spott in den Sozialen Medien.

"Birgit bringt's zam!" - Mit diesen motivierenden Worten versuchen die Wiener Grünen die Wähler darauf aufmerksam machen, dass die Grüne Vizebürgermeisterin für Klimaschutz und leistbares Wohnen steht.

Mehr Wohnungen für die Wienerinnen und Wiener und gleichzeitig auch noch etwas für die Umwelt tun. Das sollte die Kampagne, die eine riesige Baustelle zeigt, signalisieren. Doch was dem ein oder anderen schnell aufgefallen ist: die Baustelle hat einen Haken.

Auf Twitter machten sich stutzige User auf die Suche und fanden heraus, dass diese Großbaustelle mit Sicherheit nicht in der Hauptstadt ist, sondern viel mehr in Russland ihren Platz hat. Es handelt sich dabei um den Stadtteil Zapskovye in Pskow.

Vertuschen wollen die Grünen allerdings auch nichts. Die Partei habe einfach nicht die Möglichkeit alles Szenen für Werbevideos und -Sujets selbst zu drehen. "Ja, wir haben sogenanntes Stock-Video - eine fertige Aufnahme - eingekauft", sagt Christoph Humitsch, Kommunikationschef der Wiener Grünen im "Kurier". Im Vordergrund stehe hier aber die Message zu vermitteln.