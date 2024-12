Umfrage-Watsche für VdB und Ampel

Ein Großteil der Bevölkerung hält die Entscheidung des Bundespräsidenten für falsch.

Am heutigen Freitag gehen die Koalitionsverhandlungen von ÖVP, SPÖ und Neos weiter. Während die Ampel-Verhandler damit rechnen, dass im Laufe des Jänners die neue Regierung steht, gibt es in der Bevölkerung nach wie vor Unverständnis, dass nicht Wahlsieger Herbert Kickl den Regierungsauftrag bekam.

Nur 31 Prozent halten laut einer neuen Umfrage des Market-Instituts für den Standard die Entscheidung von Bundespräsident Alexander Van der Bellen für richtig, Karl Nehammer den Auftrag zu geben. Satte 59 Prozent halten VdBs Entscheidung für falsch, 10 Prozent haben dazu keine Meinung.

Unpopuläre Ampel

Unpopulär ist auch die sich abzeichnende Ampel-Koalition aus ÖVP, SPÖ und Neos. Nur 19 Prozent der Befragten halten die Austro-Ampel für die am besten geeignete Regierung, 26 Prozent hätten eine FPÖ-ÖVP-Koalition bevorzugt. "Besonders beliebt ist die derzeit in Aussicht genommene Koalition nicht. Nur 14 Prozent stehen voll dahinter, weitere 23 Prozent befürworten sie eher", so Market-Institutsleiter David Pfarrhofer.

Brisant: Sollte es mit der ÖVP-SPÖ-Neos-Koalition klappen, dann glaubt nur ein knappes Drittel, dass eine solche Regierung auch die ganze Legislaturperiode halten wird.