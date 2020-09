Der Unfall passierte am Freitag kurz nach 16.00 Uhr auf dem Weg nach Wien zur Corona-Landeshauptleutekonferenz mit der Bundesregierung.

Neulengbach/Linz. Das Auto von Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) ist am Freitagabend auf der Westautobahn (A1) kurz vor Neulengbach bei Tempo 130 von einer Holzlatte getroffen worden. Alle Insassen - Stelzer, sein Fahrer, Büroleiter und Pressesprecher - blieben unverletzt, wurde am Sonntag vom Büro des oberösterreichischen Landeshauptmanns bestätigt.

Der Unfall passierte am Freitag kurz nach 16.00 Uhr auf dem Weg nach Wien zur Corona-Landeshauptleutekonferenz mit der Bundesregierung. Das Auto vor dem Dienstwagen des Politikers soll mehrere am Boden liegende Holzlatten aufgewirbelt haben und eine davon traf den Dienstwagen. "Es ist so schnell gegangen, machte einen Riesenknall, dann war die Scheibe auf meiner Seite kaputt", sagte Chauffeur Gerald Füreder gegenüber einem Online-Medium.

Die Scheibe splitterte, die Latte durchschlug aber nicht die Windschutzscheibe des Autos. Der Fahrer lenkte den Wagen noch auf den Pannenstreifen. Eine Weiterfahrt war nicht mehr möglich, Landeshauptmann Stelzer wurde mit einem Ersatzwagen nach Wien gebracht.