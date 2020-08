US-Außenminister Pompeo in Wien angekommen

Trumps Chefdiplomat bleibt bis Samstag in Wien. Das ist sein Programm:

US-Außenminister Mike Pompeo ist am späten Donnerstagnachmittag in Wien angekommen. Gegen 17.50 Uhr landete der Chefdiplomat von US-Präsident Donald Trump aus Slowenien kommend am Wiener Flughafen. Österreich ist die dritte Etappe von Pompeos Mitteleuropa-Tour. Am Freitag trifft der US-Außenminister die österreichische Spitzenvertreter, den IAEO-Chef und seinen griechischen Amtskollegen in Wien.

Bereits vom Flugzeug aus gratulierte Pompeo Israel und den Vereinigten Arabischen Emiraten für die wenig Minuten zuvor bekannt gewordene Normalisierung ihrer diplomatische Beziehungen. Er sprach auf Twitter von einem "historischen Tag" und lobte die "bemerkenswerten Errungenschaft, die für den Nahost-Friedensprozess ein bedeutender Schritt vorwärts ist".

© APA

© APA

© APA

Das ist sein Programm:

Nach der Ankunft am Donnerstag waren keine medienöffentlichen Termine geplant. Los geht der intensive Gesprächsreigen Freitagfrüh, wenn Pompeo zunächst Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) und österreichische Unternehmensvertreter trifft. Anschließend wird der US-Außenminister von Bundespräsident Alexander Van der Bellen in der Hofburg empfangen. Dabei sollen laut Präsidentschaftskanzlei bilaterale Themen wie Handel aber auch multilaterale Fragen wie die Bewältigung der aktuellen Corona-Pandemie und der Klimakrise und Wien als Ort des Dialogs im Mittelpunkt stehen.

In prunkvollem Rahmen findet dann zu Mittag das Treffen mit Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) statt. Schallenberg empfängt seinen Amtskollegen im barocken Schloss Belvedere. Im Anschluss an das Gespräch ist eine Pressekonferenz geplant.

Am Abend trifft Pompeo auch noch mit Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) zu einem Gespräch im Bundeskanzleramt zusammen. An dem Gespräch nehmen auch Außenminister Schallenberg und EU-Ministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) teil. Dabei soll es laut Kanzleramt um die bilateralen Beziehungen USA-Österreich bzw. die Beziehungen zwischen der EU und den USA und die aktuelle Corona-Situation gehen. "Ziel ist es, die Handelsbeziehungen zwischen Österreich und den USA wieder zügig hochzufahren", so ein Sprecher des Bundeskanzlers. Angesprochen werden sollen auch internationalen Entwicklungen im Nahen Osten, am Westbalkan und in Weißrussland (Belarus), hieß es.

Der US-Außenminister plant im Rahmen seines Österreich-Besuches auch ein Treffen mit dem Chef der Internationale Atomenergiebehörde IAEO (IAEA), Rafael Grossi. Ebenfalls einen Termin mit Pompeo erhielt kurzfristig der griechische Außenminister Nikos Dendias. Wegen des eskalierenden Streits mit Griechenland kommt er am Freitag nach Wien, um den US-Außenminister zu treffen.

Am Samstagfrüh wird Pompeo nach Warschau weiterreisen.